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Poster of Clean Ponds
7.0
Kinoafisha Films Clean Ponds
7.0

Clean Ponds

, 1965
Chistye prudy
USSR / Drama / 18+
Poster of Clean Ponds
7.0

Cast

Aleksandr Zbruyev
Aleksandr Zbruyev
Sergey Rakitin
Yevghenia Filonova
Nina
Lyudmila Gladunko
Zhenya Rumyantseva
Tamara Syomina
Tamara Syomina
Anna Samokhina
Svetlana Svetlichnaya
Svetlana Svetlichnaya
Katya-Rusalka
Vyacheslav Nevinny
Vyacheslav Nevinny
Nina Menshikova
Nina Menshikova
Vladimir Yevstafyev
Oska
Eduard Abalyan
Ofitser
Nina Agapova
Lyubov Kulchitskaya
Bella Akhmadulina
Bella Akhmadulina
Yelizaveta Auerbakh
maty Kati
Director Aleksei Sakharov
Writer Bella Akhmadulina, Yuriy Nagibin
Composer Yuriy Levitin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1965
World premiere 30 August 1965
Release date
30 August 1965 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Chistye prudy, Ape limpezi, Było nas czworo, Clean Ponds, Tiszta tavak, Чистые пруды, Des étangs propres, Čisté rybníky

Film rating

7.0
Rate 12 votes
6.9 IMDb
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