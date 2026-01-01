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Poster of Naslednitsa Niki
5.0
Kinoafisha Films Naslednitsa Niki
5.0

Naslednitsa Niki

, 1989
Naslednitsa Niki
USSR / Drama / 18+
Poster of Naslednitsa Niki
5.0

Cast

Andrei Rostotsky
Andrei Rostotsky
Arnis Licitis
Arnis Licitis
Halyna Moroz
Leonid Yanovsky
Mara Zvaigzne
Nikolai Tokarev
Donatas Sperauskas
Leonid Parn
Sigitas Ramelis
Mikhail Dolgov
Director Vadim Lysenko
Writer Aleksei Leontyev
Composer Yevgeni Stikhin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1989
World premiere 1 October 1989
Release date
1 October 1989 USSR
Production Odessa Film Studios
Also known as
Naslednitsa Niki, Наследница Ники, Die Erbin von Nike

Film rating

5.0
Rate 10 votes
4.8 IMDb
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