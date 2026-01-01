Cast
Dmitry Zolotukhin
Pyotr I
Peter Reusse
Franz Lefort
Eduard Bocharov
Ivan Brovkin
Lyubov Polekhina
Sanyka Brovkina
Cast and Crew
Composer
Vladimir Martynov
Film details
Country
Germany / USSR
Runtime
2 hours 18 minutes
Production year
1980
World premiere
29 October 1980
Release date
|29 October 1980
|Germany
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|2 March 1981
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Sovinfilm, DEFA-Studio für Spielfilme
Also known as
V nachale slavnykh del, В начале славных дел, At the Beginning of Glorious Days, Pedro, o Grande ( I Parte: a Juventude), Początek wielkich spraw, Μέγας Πέτρος: Η αρχή του μεγαλείου