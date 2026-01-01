Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of At the Beginning of Glorious Days
7.4
Kinoafisha Films At the Beginning of Glorious Days
7.4

At the Beginning of Glorious Days

, 1980
V nachale slavnykh del
Germany, USSR / History, Drama / 18+
Poster of At the Beginning of Glorious Days
7.4

Cast

Dmitry Zolotukhin
Pyotr I
Tamara Makarova
Tamara Makarova
Natalya Kirillovna - maty Pyotra
Natalya Bondarchuk
Natalya Bondarchuk
tsarevna Sofiya
Nikolay Yeryomenko
Nikolay Yeryomenko
Aleksandr Menshikova
Mikhail Nozhkin
Mikhail Nozhkin
knyaz Boris Golitsyn
Peter Reusse
Franz Lefort
Ulrike Mai
Anna Mons
Eduard Bocharov
Ivan Brovkin
Lyubov Polekhina
Sanyka Brovkina
Lyubov Germanova
Lyubov Germanova
tsarina Yevdokiya Lopukhina
Director Sergey Gerasimov
Writer Sergey Gerasimov, Yuri Kavtaradze, Aleksei Tolstoy
Composer Vladimir Martynov
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USSR
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 1980
World premiere 29 October 1980
Release date
29 October 1980 Germany
2 March 1981 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Sovinfilm, DEFA-Studio für Spielfilme
Also known as
V nachale slavnykh del, В начале славных дел, At the Beginning of Glorious Days, Pedro, o Grande ( I Parte: a Juventude), Początek wielkich spraw, Μέγας Πέτρος: Η αρχή του μεγαλείου

Film rating

7.4
Rate 13 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for At the Beginning of Glorious Days

The Youth of Peter the Great
The Youth of Peter the Great Biography, Drama
1980, Germany / USSR
6.0
Sekretny farvater
Sekretny farvater Adventure
1987, USSR
7.0
Formula of Love
Formula of Love Romantic, Comedy
1984, USSR
8.0
Pirates of the 20th Century
Pirates of the 20th Century Adventure, Thriller, Action
1979, USSR
6.0
Come Here
Come Here Drama
1965, USSR
8.0
Queen of the Gas Station
Queen of the Gas Station Comedy
1962, USSR
7.0
The Village Doctor
The Village Doctor Drama
1952, USSR
6.0
Nadezhda
Nadezhda Drama
1954, USSR
6.0
Nepobedimye
Nepobedimye Drama
1942, USSR
6.0
The Love of Mankind
The Love of Mankind Drama
1972, USSR
7.0
Men and Beasts
Men and Beasts Drama
1962, USSR
7.0
Masquerade
Masquerade History, Drama
1941, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more