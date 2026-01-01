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Poster of S tochki zreniya angela
4.0
Kinoafisha Films S tochki zreniya angela
4.0

S tochki zreniya angela

, 2001
S tochki zreniya angela
Russia / Comedy / 18+
Poster of S tochki zreniya angela
4.0

Cast

Rimma Markova
Rimma Markova
Domna Vasilyevna
Yuliya Rutberg
Yuliya Rutberg
Elya
Viktor Rakov
Viktor Rakov
Eduard Radzyukevich
Eduard Radzyukevich
Dmitriy
Valentina Talyzina
Valentina Talyzina
Valentina Fyodorovna
Oksana Stashenko
Oksana Stashenko
Natalya Seleznyova
Natalya Seleznyova
Tereza Konstantinovna
Darya Volga
Liza
Matvey Ganapolskiy
Anatoliy Kalmykov
Oleg Komarov
Oleg Komarov
Militiaman
Gennadi Kozlov
Director Matvey Ganapolskiy
Writer Vladimir Bragin
Composer Sergey Terekhov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 2001
Production 2-V
Also known as
S tochki zreniya angela, From an Angel's Point of View, С точки зрения ангела

Film rating

4.0
Rate 10 votes
3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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