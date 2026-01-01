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Poster of Kabachok 13 stulev
7.1
Kinoafisha Films Kabachok 13 stulev
7.1

Kabachok 13 stulev

, 1966
Kabachok 13 stulev
USSR / Comedy / 18+
Poster of Kabachok 13 stulev
7.1

Cast

Spartak Mishulin
Spartak Mishulin
Pan Direktor (1969)
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Viktor Baykov
Viktor Baykov
Pan Votruba (1969)
Georgi Tusuzov
Roman Tkachuk
Roman Tkachuk
Pan Vladek (1969)
Vyacheslav Shalevich
Vyacheslav Shalevich
Boris Novikov
Pan Spetsialist (1969)
Olga Aroseva
Olga Aroseva
Pani Monika (1969)
Mikhail Derzhavin
Mikhail Derzhavin
Pan Host (1969)
Viktoriya Lepko
Zinovy Vysokovsky
Yuriy Volyntsev
Director Spartak Mishulin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 6 minutes
Production year 1966
Production Gosteleradio USSR
Also known as
Kabachok 13 stulev, Кабачок «13 стульев»

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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