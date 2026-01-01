Similar films for Kabachok 13 stulev
The Twelve Chairs Comedy, Detective
1976, USSR
8.0
Kak my iskali Tishku Comedy
1970, USSR
5.0
Khorosho sidim! Comedy
1986, USSR
5.0
Apple of Discord Comedy
1962, USSR
5.0
Grandads-Robbers Comedy
1971, USSR
7.0
Yak posvaryvsa Ivan Ivanovych z Ivanom Nykyforovychem Comedy
1959, USSR
7.0
Crazies Comedy
1991, USSR
6.0
Borrowing Matchsticks Comedy
1980, USSR / Finland
6.0
Kidnapping, Caucasian Style Comedy
1966, USSR
8.0
Brave Guys Comedy
1993, Ukraine
4.0
Poyezdka cherez gorod Comedy
1979, USSR
5.0
Romashkin's Effect Comedy
1973, USSR
5.0