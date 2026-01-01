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Filmography
Oksana Stashenko
Oksana Stashenko
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Persons
Oksana Stashenko
Oksana Stashenko
Oksana Stashenko
Date of Birth
24 October 1966
Age
59 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Comedy actress
,
Romantic actress
,
Dramatic actress
Popular Films
7.6
Hudshaya podruga
(2020)
7.3
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(2019)
6.8
Novogodnee chudo
(2024)
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Zhenshchina bez opyta
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2024, Russia
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Drama
2024, Russia
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Comedy, Family
2024, Russia
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Hudshaya podruga
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2020, Ukraine
7.3
Za vitrinoy
Romantic
2019, Ukraine
5.4
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Koshmarnyy dyrector, abo shkolaN°5
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