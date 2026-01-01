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Oksana Stashenko
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Oksana Stashenko

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Date of Birth
24 October 1966
Age
59 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Hudshaya podruga 7.6
Hudshaya podruga (2020)
Za vitrinoy 7.3
Za vitrinoy (2019)
Novogodnee chudo 6.8
Novogodnee chudo (2024)

Filmography

Zhenshchina bez opyta
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Romantic 2024, Russia
Pointes For My Mom
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Drama 2024, Russia
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Novogodnee chudo 6.8
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Comedy, Family 2024, Russia
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Hudshaya podruga 7.6
Hudshaya podruga
Romantic, Comedy 2020, Ukraine
Za vitrinoy 7.3
Za vitrinoy
Romantic 2019, Ukraine
Nightmare Director, or School #5 5.4
Nightmare Director, or School #5 Koshmarnyy dyrector, abo shkolaN°5
Comedy 2019, Ukraine
Teshchiny bliny
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Romantic, Drama 2014, Russia
Nahalka
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Drama, 2013, Ukraine/Russia
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