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Poster of Syurpriz
5.1
Kinoafisha Films Syurpriz
5.1

Syurpriz

, 2008
Syurpriz
Ukraine / Romantic / 18+
Poster of Syurpriz
5.1

Cast

Elena Panova
Elena Panova
Sergey Yushkevich
Sergey Yushkevich
Kseniya Nikolaeva
Natalya Antonova
Natalya Antonova
Larisa Kadochnikova
Artem Kovalevsky
Lenya
Artem Pasynkov
Sasha
Director Oleg Goyda
Composer Oleg Shak
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2008
Production Fresh Production UA
Also known as
Syurpriz, Surprise, Сюрприз

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.9 IMDb
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