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Poster of S privetom, Kozanostra
5.0
Kinoafisha Films S privetom, Kozanostra
5.0

S privetom, Kozanostra

, 2010
S privetom, Kozanostra
Russia / Romantic / 18+
Poster of S privetom, Kozanostra
5.0

Cast

Konstantin Solovyov
Konstantin Solovyov
Sergey Yushkevich
Sergey Yushkevich
Mariya Kulikova
Mariya Kulikova
Tatyana Rudina
Tatyana Rudina
Raisa Ryazanova
Raisa Ryazanova
Glafira Tarkhanova
Glafira Tarkhanova
Roman Makedonskiy
Director Ivan Stakhanov
Writer Lesya Voloshina
Composer Dato Evgenidze
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2010
Also known as
S privetom, Kozanostra, С приветом, Козаностра

Film rating

5.0
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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