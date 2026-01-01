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Poster of Vremya sobirat
3.9
Kinoafisha Films Vremya sobirat
3.9

Vremya sobirat

, 2014
Vremya sobirat
Russia / Romantic / 18+
Poster of Vremya sobirat
3.9

Cast

Aleksey Makarov
Aleksey Makarov
Natalya Antonova
Natalya Antonova
Anastasiya Stezhko
Anastasiya Stezhko
Marina Fedunkiv
Marina Fedunkiv
Anastasiya Akatova
Anastasiya Akatova
Arseniy Astashkin
Egor Fadeev
Egor Kostryukov
Alexey Makarov
Mikhail Tokmovtsev
Ulyana Urvantseva
Ekaterina Volkova
Ekaterina Volkova
Director Vladimir Ustyugov
Writer Irina Kmit
Composer Tatyana Sirosh
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2014
Also known as
Vremya sobirat, Tiempo de matar, tiempo de curar, Время собирать

Film rating

3.9
Rate 10 votes
4.4 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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