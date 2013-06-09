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6.4
Proshchanie - Trailer
Kinoafisha Films Proshchanie
6.4

Proshchanie

, 2013
Proshchanie
Russia / Romantic / 18+
Trailers
6.4
Proshchanie - Trailer
Proshchanie  Trailer

Cast

Alyona Babenko
Alyona Babenko
Anna Ryabinina
Sergey Yushkevich
Sergey Yushkevich
Yuri Solokha
Vladimir Vinogradov
Vladimir Vinogradov
Glazkov
Oleg Mazurov
Oleg Mazurov
Arkadi
Vitaly Moskovoy
Arseni Lein
Vyacheslav Chepurchenko
Vyacheslav Chepurchenko
Nikolay Gubenko
Nikolay Gubenko
Security
Olga Sukhareva
Svetlana
Dmitriy Mukhamadeev
Dmitriy Mukhamadeev
Journalist
Denis Bespalyy
Oncologist
Nodar Dzhanelidze
Nodar Dzhanelidze
American doctor
Director Dmitriy Konstantinov
Writer Dmitriy Konstantinov
Composer Darin Sysoev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2013
World premiere 9 June 2013
Release date
13 September 2013 Russia 16+
13 September 2013 Kazakhstan
13 September 2013 Ukraine
Production Mars Media
Also known as
Proshchanie, Прощание

Film rating

6.4
Rate 14 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
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Proshchanie - Trailer
Proshchanie Trailer
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