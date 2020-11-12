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Poster of Lyubov, kotoroy ne bylo
Kinoafisha Films Lyubov, kotoroy ne bylo

Lyubov, kotoroy ne bylo

, 2015
Russia / Romantic / 18+
Poster of Lyubov, kotoroy ne bylo

Cast

Anna Polupanova
Elena Obolenskaya
Elena Obolenskaya
Ruslan Chernetskiy
Ruslan Chernetskiy
Director Pavel Snisarenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2015

Film rating

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Best Russian Films 
Updated 12 November 2020
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