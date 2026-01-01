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Poster of Otel dlya Zolushki
4.1
Kinoafisha Films Otel dlya Zolushki
4.1

Otel dlya Zolushki

, 2012
Otel dlya Zolushki
Russia / Romantic / 18+
Poster of Otel dlya Zolushki
4.1

Cast

Ruslan Chernetskiy
Ruslan Chernetskiy
Olesya Fattakhova
Olesya Fattakhova
Igor Nikolayev
Evgenia Kulbachnaya
Denis Moiseychik
Svyatlana Anikey
Andrey Karako
Andrey Karako
Aleksandr Ostrovskiy
Aleksandr Ostrovskiy
Director Sergey Girgel
Writer Olga Bugayenko, Vladimir Ignatev, Evgeniy Papkovich
Composer Igor Shcherbakov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2012
Production Mediaprofsoyuz
Also known as
Otel dlya Zolushki, Hotel for Cinderella, Отель для Золушки

Film rating

4.1
Rate 10 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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