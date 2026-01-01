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Poster of Pravo posledney nochi
5.1
Kinoafisha Films Pravo posledney nochi
5.1

Pravo posledney nochi

, 2017
Pravo posledney nochi
Russia / Romantic, Drama / 18+
Poster of Pravo posledney nochi
5.1

Cast

Ruslan Chernetskiy
Ruslan Chernetskiy
Constantin Alexandrov
Olesya Fattakhova
Olesya Fattakhova
Anna Bogdan
Makar Kravchenko
Viktor Molchan
Director Pavel Snisarenko
Composer Vladimir Sayko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2017
Production Production Centre "Fabula"
Also known as
Pravo posledney nochi, Право последней ночи

Film rating

5.1
Rate 10 votes
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