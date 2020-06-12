Menu
Russian
Poster of The King of Staten Island
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.1
3 posters
Kinoafisha Films The King of Staten Island

The King of Staten Island

The King of Staten Island 18+
Country USA
Runtime 2 hours 16 minutes
Production year 2020
Online premiere 12 June 2020
World premiere 12 June 2020
Release date
17 September 2020 Russia UPI 18+
22 July 2020 France
30 July 2020 Germany
3 September 2020 Greece
30 July 2020 Italy
20 August 2020 Portugal
9 October 2020 Spain
24 July 2020 Sweden
MPAA R
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $2,180,452
Production Universal Pictures, Perfect World Pictures, Apatow Productions
Also known as
The King of Staten Island, O Rei de Staten Island, Король Стейтен-Айленда, A Arte de Ser Adulto, El arte de ser adulto, El rey del barrio, Il re di Staten Island, Kráľ ostrova Staten, Kralj Staten Islanda, Król Staten Island, Le roi de Staten Island, Ông Vua Đảo Staten, Regele din Staten Island, Staten Adası'nın Kralı, Staten Island királya, Staten Islandi kuningas, Stateno salos karalius, Untitled Judd Apatow/Pete Davidson Project, Η τέχνη της ενηλικίωσης, Изкуството да бъдеш възрастен, Краљ Статен Ајланда, 史泰登島國王, 史泰登島帝王, 大大大細路
Director
Judd Apatow
Judd Apatow
Cast
Pete Davidson
Pete Davidson
Pamela Adlon
Pamela Adlon
Bel Powley
Bel Powley
Marisa Tomei
Marisa Tomei
Machine Gun Kelly
Machine Gun Kelly
Cast and Crew
Similar films for The King of Staten Island
Funny People 5.9
Funny People (2009)
This Is 40 6.2
This Is 40 (2012)
Big Time Adolescence 6.9
Big Time Adolescence (2019)
Kajillionaire 6.4
Kajillionaire (2020)
Palm Springs 7.4
Palm Springs (2020)
An American Pickle 5.7
An American Pickle (2020)
The Dirt 7.0
The Dirt (2019)
The Peanut Butter Falcon 7.7
The Peanut Butter Falcon (2019)
Booksmart 7.1
Booksmart (2019)
Honey Boy 7.0
Honey Boy (2018)
Mid90s 7.5
Mid90s (2018)
A Royal Night Out 6.3
A Royal Night Out (2015)

Film rating

7.3
Rate 12 votes
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Scott Carlin Hi, this guy's been either shot or stabbed, I don't know, he's been kinda vague about it.
Admissions Nurse in ER Sir, have you been shot? Stabbed?
Shot or Stabbed Victim No, I fell in a thornbush.
The King of Staten Island - trailer
The King of Staten Island Trailer
The King of Staten Island - trailer in russian
The King of Staten Island Trailer in russian
