Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Honey Boy
Poster of Honey Boy
Poster of Honey Boy
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 7.2
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Honey Boy

Honey Boy

Honey Boy 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2018
Online premiere 8 November 2019
World premiere 10 September 2019
Release date
20 November 2019 Australia
8 November 2019 Canada
19 December 2019 Denmark
6 December 2019 Great Britain
6 December 2019 Ireland
5 March 2020 Italy
6 December 2019 Poland
7 February 2020 Taiwan 15+
7 February 2020 Turkey 16+
27 November 2019 USA
MPAA R
Worldwide Gross $3,400,977
Production Amazon Studios, Stay Gold Features, Kindred Spirit
Also known as
Honey Boy, Honey Boy: un niño encantador, Cậu Bé Đáng Thương, Honungspojken, Hunajapoika, Kulla poiss, Medeni dečak, O Preço do Talento, Şeker Çocuk, Słodziak, Гарний хлопчик, Лапочка, Сладко момче, ハニーボーイ, 我的寶貝男孩
Director
Alma Har'el
Alma Har'el
Cast
Shia LaBeouf
Shia LaBeouf
Noah Jupe
Noah Jupe
Lucas Hedges
Lucas Hedges
Maika Monroe
Maika Monroe
Cast and Crew
Similar films for Honey Boy
Pieces of a Woman 6.9
Pieces of a Woman (2020)
American Honey 7.0
American Honey (2016)
Padre Pio 5.0
Padre Pio (2022)
The King of Staten Island 7.3
The King of Staten Island (2020)
The Tax Collector 5.3
The Tax Collector (2020)
The Peanut Butter Falcon 7.7
The Peanut Butter Falcon (2019)
Waves 7.5
Waves (2019)
Skin 6.8
Skin (2018)
Mid90s 7.5
Mid90s (2018)
American Animals 7.2
American Animals (2018)
Eighth Grade 7.4
Eighth Grade (2018)
The Last Black Man in San Francisco 7.1
The Last Black Man in San Francisco (2018)

Film rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
James How do you think it feels to have my son paying me? How do you think that feels?
Otis (12) [sadly] You wouldn't be here if I didn't pay you.
Listen to the
soundtrack Honey Boy
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more