7.0 IMDb Rating: 5.9
Kinoafisha Films Clifford the Big Red Dog

Clifford the Big Red Dog

Clifford the Big Red Dog 18+
Clifford the Big Red Dog - trailer
Clifford the Big Red Dog  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2021
Online premiere 10 November 2021
World premiere 10 November 2021
Release date
9 December 2021 Russia Централ Партнершип Paramount 6+
30 December 2021 Australia
2 December 2021 Austria
9 December 2021 Belarus
29 December 2021 Belgium
2 December 2021 Brazil
10 November 2021 Canada
6 January 2022 Czechia
10 December 2021 Estonia PERE
25 February 2022 Finland
1 December 2021 France
2 December 2021 Germany
10 December 2021 Great Britain
2 December 2021 Greece
23 December 2021 Hungary
10 December 2021 Ireland
9 December 2021 Kazakhstan
7 January 2022 Lithuania V
9 December 2021 Mexico
16 February 2022 Netherlands
8 December 2021 Peru
16 December 2021 Portugal
31 December 2021 Romania
2 December 2021 Singapore
17 February 2022 Slovakia U
29 December 2021 South Korea
3 December 2021 Spain
10 December 2021 Sweden
19 December 2021 Taiwan 0+
6 July 2022 Thailand G
10 November 2021 USA
30 December 2021 Ukraine
31 December 2021 Viet Nam
MPAA PG
Budget $64,000,000
Worldwide Gross $116,586,376
Production Paramount Pictures, Entertainment One, Kerner Entertainment Company
Also known as
Clifford the Big Red Dog, Clifford, el gran perro rojo, Clifford der große rote Hund, Clifford: El gran perro rojo, Большой красный пёс Клиффорд, Clifford, Clifford - Den store røde hund, Clifford - Den store røde hunden, Clifford - O Cão Vermelho, Clifford - suur punane koer, Clifford Büyük Kırmızı Köpek, Clifford de grote rode hond, Clifford den stora röda hunden, Clifford Ha'Kellev Ha'Adom Ha'Gaddol, Clifford le gros chien rouge, Clifford, a nagy piros kutya, Clifford, o Gigante Cão Vermelho, Clifford: Chú Chó Đỏ Khổng Lồ, Clifford: Il grande cane rosso, Clifford: Marele câine roșu, Clifford. Wielki czerwony pies, Dičkis šuo Klifordas, Jättiläiskoira Clifford, Kátur Stóri Rauði Hundurinn, Klifford adlı böyük qırmızı it, Kliford - veliki crveni pas, Sarkanais suns Klifords, Veliki crveni pas Clifford, Veľký červený pes Clifford, Κλίφορντ: Ο κόκκινος σκύλος, Великий червоний пес Кліффорд, Клифърд, голямото червено куче, 클리포드 더 빅 레드 독, でっかくなっちゃった赤い子犬　僕はクリフォード, 大紅狗克里弗
Director
Walt Becker
Walt Becker
Cast
Jack Whitehall
Jack Whitehall
John Cleese
John Cleese
Sienna Guillory
Sienna Guillory
Rosie Perez
Rosie Perez
Kenan Thompson
Kenan Thompson
Cartoon rating

7.0
Rate 56 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1929
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

sofia657 19 December 2021, 19:59
Фильм классный! Мне, мой подруге и брату очень понравилось, есть как смешные моменты так и немного грустные, конец очень хороший. Мой день рождение удался, спасибо)
Марина Антонова 13 December 2021, 13:56
Очень милый и добрый фильм с хорошим концом.Поднимет настроение и взрослым и детям.
Clifford the Big Red Dog - trailer
Clifford the Big Red Dog Trailer
Clifford the Big Red Dog - third trailer in russian
Clifford the Big Red Dog Third trailer in russian
