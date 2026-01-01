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Filmography
Louise Labeque
Louise Labeque
Kinoafisha
Persons
Louise Labeque
Louise Labeque
Louise Labeque
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Fantasy heroine
Popular Films
6.9
Toni
(2023)
6.9
Angry Annie
(2022)
6.4
Coma
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Drama
Fantasy
Mystery
Year
All
2023
2022
2019
All
4
Films
4
Actress
4
6.9
Toni
Toni, en famille
Comedy, Drama
2023, France
Watch trailer
6.4
Coma
Coma
Drama, Fantasy, Detective
2022, France
6.9
Angry Annie
Annie colère
Comedy, Drama
2022, France
5.5
Zombi Child
Zombi Child
Fantasy, Mystery
2019, France
Watch trailer
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