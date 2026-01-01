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Louise Labeque
Louise Labeque Louise Labeque
Kinoafisha Persons Louise Labeque

Louise Labeque

Louise Labeque

Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Fantasy heroine

Popular Films

Toni 6.9
Toni (2023)
Angry Annie 6.9
Angry Annie (2022)
Coma 6.4
Coma (2022)

Filmography

Genre
Year
Toni 6.9
Toni Toni, en famille
Comedy, Drama 2023, France
Watch trailer
Coma 6.4
Coma Coma
Drama, Fantasy, Detective 2022, France
Angry Annie 6.9
Angry Annie Annie colère
Comedy, Drama 2022, France
Zombi Child 5.5
Zombi Child Zombi Child
Fantasy, Mystery 2019, France
Watch trailer
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