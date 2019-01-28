Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Official Secrets
Poster of Official Secrets
Poster of Official Secrets
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.3
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Official Secrets

Official Secrets

Official Secrets 18+
Напомним о выходе в прокат
Official Secrets - trailer in russian
Official Secrets  trailer in russian
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2019
Online premiere 1 October 2019
World premiere 28 January 2019
Release date
5 September 2019 Russia Наше кино 16+
21 November 2019 Australia
22 November 2019 Austria 8
22 October 2019 Brazil
30 August 2019 Estonia
21 November 2019 Germany
18 October 2019 Great Britain
17 October 2019 Greece
27 September 2019 India A
18 October 2019 Ireland
5 March 2020 Israel All
6 September 2019 Latvia
12 September 2019 Lebanon
4 October 2019 Lithuania
13 December 2019 Mexico B
24 October 2019 Netherlands
21 November 2019 New Zealand M
2 January 2020 Peru
5 September 2019 Portugal
26 December 2019 Singapore
27 November 2019 South Korea
25 October 2019 Spain
27 September 2019 Taiwan
3 January 2020 Turkey
19 September 2019 Ukraine
26 December 2019 Uruguay
MPAA R
Worldwide Gross $10,088,753
Production Entertainment One, GS Media, Screen Yorkshire
Also known as
Official Secrets, Secretos de estado, Segredos Oficiais, Veřejné lži, Bí Mật Che Giấu, Brudna gra, Hivatali titkok, Official Secrets: Segreto di stato, Rasmiy sirlar, Resmi Sırlar, Riigisaladus, Secrets officiels, Službene tajne, Sodot Medina, Státní tajemství, Uradne skrivnosti, Valdības noslēpumi, Viesa paslaptis, Vladine tajne, Κρατικά μυστικά, Владине тајне, Державні таємниці, Държавни тайни, Опасные секреты, オフィシャル・シークレット, 官方机密, 官方秘密, 瞞天機密
Director
Gavin Hood
Gavin Hood
Cast
Keira Knightley
Keira Knightley
Dave Simon
Dave Simon
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Matthew Goode
Matthew Goode
MyAnna Buring
MyAnna Buring
Cast and Crew
Similar films for Official Secrets
Eye in the Sky 7.1
Eye in the Sky (2015)
Colette 6.7
Colette (2018)
The Mauritanian 7.7
The Mauritanian (2021)
Misbehaviour 6.5
Misbehaviour (2020)
Just Mercy 7.8
Just Mercy (2020)
The Courier 7.0
The Courier (2020)
The Report 7.2
The Report (2019)
The Operative 5.7
The Operative (2019)
Red Joan 6.6
Red Joan (2019)
The Aftermath 7.3
The Aftermath (2019)
Dark Waters 8.1
Dark Waters (2019)
A Private War 6.7
A Private War (2018)

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Katharine Gun Governments change. I work for the British people. I gather intelligence so that the government can protect the British people. I do not gather intelligence so that the government can lie to the British people.
Film Trailers All trailers
Official Secrets - trailer in russian
Official Secrets Trailer in russian
Official Secrets - trailer
Official Secrets Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Official Secrets
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more