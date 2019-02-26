Menu
7.3 IMDb Rating: 6.4
The Aftermath

The Aftermath

The Aftermath 18+
The Aftermath - trailer in russian
The Aftermath  trailer in russian
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2019
Online premiere 29 March 2019
World premiere 26 February 2019
Release date
25 April 2019 Russia Двадцатый Век Фокс 18+
18 April 2019 Australia
28 March 2019 Czechia
1 May 2019 France
11 April 2019 Germany
1 March 2019 Great Britain
1 March 2019 Ireland 15A
21 March 2019 Italy
28 March 2019 Netherlands
28 March 2019 Slovakia
11 April 2019 Spain
24 May 2019 Sweden
15 March 2019 Taiwan
MPAA R
Worldwide Gross $9,215,591
Production Amusement Park Films, Fox Searchlight Pictures, Scott Free Productions
Also known as
The Aftermath, Viviendo con el enemigo, Niemandsland - The Aftermath, Coeurs ennemis, Consequências, Egy háború margójára, El día que vendrá, La conseguenza, O Dia a Seguir, Posledica, Posljedice, Sau Thế Chiến, Savaştan Sonra, Svetimi namai, Tagajärjed, U tuđoj kući, W domu innego, Zraněná srdce, Zranené srdcia, Μετά την καταστροφή, Наслідки, Последствия, モーガン夫人の秘密, 情，敵
Director
James Kent
James Kent
Cast
Alexander Skarsgard
Alexander Skarsgard
Keira Knightley
Keira Knightley
Jason Clarke
Jason Clarke
Kate Phillips
Kate Phillips
Fionn O'Shea
Fionn O'Shea
Film rating

7.3
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

evvl2011 17 May 2019, 12:22
Потрясающий фильм!!! Все прекрасно - постановка, музыка, игра актеров, сюжет всеееее!!!
Nadezhda Kuzmina 4 May 2019, 16:06
Не плохой фильм. Чуть капельку затянут, но я ставлю ему 4.
The Aftermath - trailer in russian
The Aftermath Trailer in russian
The Aftermath - trailer
The Aftermath Trailer
