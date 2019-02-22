Cast
Andrey Novik
Scout Andrey
Zurab Miminoshvili
Orderly Rezo
Olga Kolokoltseva
Nurse Lisa
Aleksandra Komissarova
Nurse Rita
Nikolay Kuchits
Egor Stepanovich
Ivan Schetko
Cook Petrovich
Cast and Crew
Composer
Maksim Koshevarov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2018
Online premiere
17 December 2020
World premiere
22 February 2019
Worldwide Gross
$2,931
Production
Janson Media, Mosfilm
Also known as
Soldatik, Soldier Boy, El pequeño soldado, Sõdurpoiss, Солдатик, کوچک ترین سرباز