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Poster of Soldatik
6.8
Kinoafisha Films Soldatik
6.8

Soldatik

, 2018
Soldatik
Russia / Drama, War / 18+
Poster of Soldatik
6.8

Cast

Viktor Dobronravov
Viktor Dobronravov
Commander Kuznetsov
Andrey Andreev
Andrey Andreev
Darya Ursulyak
Darya Ursulyak
Nurse Katya
Andrey Novik
Scout Andrey
Zurab Miminoshvili
Orderly Rezo
Olga Kolokoltseva
Nurse Lisa
Aleksandra Komissarova
Nurse Rita
Nikolay Kuchits
Egor Stepanovich
Ivan Schetko
Cook Petrovich
Andrey Dushachkin
Andrey Dushachkin
Fedor Mihaylovich
Vasiliy Kozlov
Odintsov
Director Viktoria Fanasiutina
Writer Viktoria Fanasiutina
Composer Maksim Koshevarov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2018
Online premiere 17 December 2020
World premiere 22 February 2019
Worldwide Gross $2,931
Production Janson Media, Mosfilm
Also known as
Soldatik, Soldier Boy, El pequeño soldado, Sõdurpoiss, Солдатик, کوچک ترین سرباز

Film rating

6.8
Rate 16 votes
6.6 IMDb
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