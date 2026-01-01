Similar films for Mission in Kabul
Koordinaty neizvestny War
1957, USSR
6.0
The Star War
1949, USSR
7.0
Nashestvie War
1944, USSR
6.0
Aktsiya Action, War
1987, USSR
6.0
Attack and Retreat Drama, War
1965, USSR / Italy
7.0
Private Aleksandr Matrosov Biography, War
1947, USSR
5.0
Zimorodok War, Children's
1972, USSR
6.0
The Third Half Drama, War
1962, USSR
7.0
Zemlya, do vostrebovaniya Drama, War
1973, USSR
6.0
Rockets do not have to take off Adventure, War
1964, USSR
5.0
A Soldier Came Back from the Front Drama, War
1972, USSR
7.0
Proshchay War, Adventure
1966, USSR
7.0