Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mission in Kabul
5.9
Kinoafisha Films Mission in Kabul
5.9

Mission in Kabul

, 1970
Missiya v Kabule
USSR / War / 18+
Poster of Mission in Kabul
5.9

Cast

Oleg Zhakov
Pyotr Petrovich Sorokin
Irina Miroshnichenko
Irina Miroshnichenko
Marina Arkadyevna Luzhina
Gleb Strizhenov
Gleb Strizhenov
Gedeonov
Oleg Strizhenov
Oleg Strizhenov
Otar Koberidze
Nadir-Khan
Emmanuil Vitorgan
Emmanuil Vitorgan
Kalnin
Oleg Vidov
Oleg Vidov
Skazkin
Mikhail Gluzskiy
Mikhail Gluzskiy
Garri
Aleksandr Demyanenko
Aleksandr Demyanenko
Smykov
Vladimir Zamanskiy
Vladimir Zamanskiy
Aleksey Repin
Vladimir Zeldin
Vladimir Zeldin
Major Stein
Director Leonid Kvinikhidze
Writer Vladimir Vaynshtok, Pavel Finn
Composer Leonid Garin, Vladislav Uspenskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 1970
World premiere 27 September 1971
Release date
27 September 1971 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Missiya v Kabule, Миссия в Кабуле, Misja w Kabulu, Mission in Kabul, Mision en Kabul, Missioon Kabulis, Місія в Кабулі, Місія ў Кабуле, Mission à Kaboul

Film rating

5.9
Rate 13 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Mission in Kabul

Koordinaty neizvestny
Koordinaty neizvestny War
1957, USSR
6.0
The Star
The Star War
1949, USSR
7.0
Nashestvie
Nashestvie War
1944, USSR
6.0
Aktsiya Action, War
1987, USSR
6.0
Attack and Retreat
Attack and Retreat Drama, War
1965, USSR / Italy
7.0
Private Aleksandr Matrosov
Private Aleksandr Matrosov Biography, War
1947, USSR
5.0
Zimorodok
Zimorodok War, Children's
1972, USSR
6.0
The Third Half
The Third Half Drama, War
1962, USSR
7.0
Zemlya, do vostrebovaniya
Zemlya, do vostrebovaniya Drama, War
1973, USSR
6.0
Rockets do not have to take off
Rockets do not have to take off Adventure, War
1964, USSR
5.0
A Soldier Came Back from the Front
A Soldier Came Back from the Front Drama, War
1972, USSR
7.0
Proshchay
Proshchay War, Adventure
1966, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more