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Poster of The Star
6.9
Kinoafisha Films The Star
6.9

The Star

, 1949
Zvezda
USSR / War / 18+
Poster of The Star
6.9

Cast

Nikolay Kryuchkov
Nikolay Kryuchkov
Mamochkin
Vasili Merkuryev
Vasili Merkuryev
Anikanov
Oleg Zhakov
Serbichenko
Anatoli Verbitsky
Travkin
Aleksei Pokrovsky
Meshcheryakov
Irina Radchenko
Katya Simakova
Lidiya Sukharevskaya
Ulybysheva
Aleksandr Khlopotov
Kovalov
Mohsun Sanani
Aliyev
Pavel Volkov
Scout
Director Aleksandr Ivanov
Writer Emmanuil Kazakevich, Pavel Furmanskiy
Composer Venedikt Pushkov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1949
World premiere 6 June 1949
Release date
6 June 1949 Russia 12+
1 October 1949 USA
6 June 1949 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Zvezda, Gwiazda, Iroes tou Volga, The Star, Звезда

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.9 IMDb
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