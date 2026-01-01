Cast
Anatoli Verbitsky
Travkin
Aleksei Pokrovsky
Meshcheryakov
Irina Radchenko
Katya Simakova
Lidiya Sukharevskaya
Ulybysheva
Aleksandr Khlopotov
Kovalov
Cast and Crew
Writer
Emmanuil Kazakevich, Pavel Furmanskiy
Composer
Venedikt Pushkov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
1949
World premiere
6 June 1949
Release date
|6 June 1949
|Russia
|
|12+
|1 October 1949
|USA
|
|
|6 June 1949
|USSR
|
|
Production
Lenfilm Studio
Also known as
Zvezda, Gwiazda, Iroes tou Volga, The Star, Звезда