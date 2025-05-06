Similar films for A Soldier Came Back from the Front
Wounded Game Drama
1977, USSR
7.8
If You Want to Be Happy Drama
1974, USSR
6.1
Here is your front Drama, War
1983, USSR
6.8
Chairman's Night Drama
1981, USSR
5.0
Different Personalities Drama
1989, USSR
6.6
Na polputi v Parizh Drama
2001, Russia
4.6
Gde-to gremit voyna War, Drama
1986, USSR
6.0
Garmoniya Drama
1977, USSR
5.9
Obelisk Drama, War
1976, USSR
6.6
Tsena Drama
1969, USSR
6.9
Eto bylo v razvedke War
1968, USSR
6.8
No Path Through Fire War, Drama
1967, USSR
7.4