Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Soldier Came Back from the Front
7.6
Kinoafisha Films A Soldier Came Back from the Front
7.6

A Soldier Came Back from the Front

, 1972
Prishyol soldat s fronta
USSR / Drama, War / 18+
Poster of A Soldier Came Back from the Front
7.6

Cast

Natalya Bondarchuk
Natalya Bondarchuk
Shura
Viktor Filippov
Mikhail Gluzskiy
Mikhail Gluzskiy
Ivan Menshikov
Nikolay Gubenko
Nikolay Gubenko
Nikolay Maksimovich Yegorov
Irina Miroshnichenko
Irina Miroshnichenko
Vera Kurkina
Misha Rodyakov
Leshenka, syn Very
O. Larionova
Ivan Sharin
Yerofeich
Lyudmila Stoyanova
Alevtina Rumyantseva
Zhenshchina s rebenkom
Ivan Kosykh
Kapitan
Director Nikolay Gubenko
Writer Vasily Shukshin, Sergei Antonov
Composer Vyacheslav Ovchinnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1972
World premiere 21 February 1972
Release date
21 February 1972 Russia 12+
Production Mosfilm
Also known as
Prishyol soldat s fronta, A katona visszatért a frontról, A Soldier Came Back from the Front, A Soldier Returns from the Front, A venit un soldat de pe front, Powrót z frontu, Пришел солдат с фронта

Film rating

7.6
Rate 13 votes
7.5 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for A Soldier Came Back from the Front

Wounded Game
Wounded Game Drama
1977, USSR
7.8
If You Want to Be Happy
If You Want to Be Happy Drama
1974, USSR
6.1
Here is your front
Here is your front Drama, War
1983, USSR
6.8
Chairman's Night
Chairman's Night Drama
1981, USSR
5.0
Different Personalities
Different Personalities Drama
1989, USSR
6.6
Na polputi v Parizh
Na polputi v Parizh Drama
2001, Russia
4.6
Gde-to gremit voyna
Gde-to gremit voyna War, Drama
1986, USSR
6.0
Garmoniya
Garmoniya Drama
1977, USSR
5.9
Obelisk
Obelisk Drama, War
1976, USSR
6.6
Tsena
Tsena Drama
1969, USSR
6.9
Eto bylo v razvedke
Eto bylo v razvedke War
1968, USSR
6.8
No Path Through Fire
No Path Through Fire War, Drama
1967, USSR
7.4
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
Race To Monte Carlo
Race To Monte Carlo
2026, Russia, Adventure, Biography, Drama
The Twilight Saga: New Moon
The Twilight Saga: New Moon
2009, USA, Fantasy, Romantic
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
2019, USA, Action, Sci-Fi
The Ultimate Planet
The Ultimate Planet
2026, Russia, Action, Sci-Fi
Vozvrashchenie Mamontenka
Vozvrashchenie Mamontenka
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
The Unsmiling Tsarevna
The Unsmiling Tsarevna
2026, Russia, Family, Fantasy
Fall 2
Fall 2
2026, USA, Adventure, Drama
Resident Evil
Resident Evil
2026, Germany / USA, Horror, Action
Twilight
Twilight
2008, USA, Fantasy, Romantic
The Girl in the Clouds
The Girl in the Clouds
2026, France / Belgium, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more