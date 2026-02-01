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Poster of The Thomas Crown Affair
6.9
Kinoafisha Films The Thomas Crown Affair
6.9

The Thomas Crown Affair

, 1968
The Thomas Crown Affair
USA / Romantic, Thriller, Crime, Drama / 18+
Poster of The Thomas Crown Affair
6.9

Synopsis

A debonair, adventuresome bank executive believes he has pulled off the perfect multi-million dollar heist, only to match wits with a sexy insurance investigator who will do anything to get her man.

Cast

Steve McQueen
Steve McQueen
Thomas Crown
Faye Dunaway
Faye Dunaway
Vicki Anderson
Paul Burke
Eddy Malone
Jack Weston
Erwin
Biff McGuire
Sandy
Addison Powell
Abe
Gordon Pinsent
Gordon Pinsent
Jamie
Astrid Heeren
Gwen
Yaphet Kotto
Yaphet Kotto
Carl
Sidney Armus
Arnie
Director Norman Jewison
Writer Alan Trustman
Composer Michel Legrand
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1968
Online premiere 1 February 2026
World premiere 19 June 1968
Release date
31 October 1968 Argentina
1 June 1969 Australia
5 August 1968 Brazil
26 June 1968 Canada
26 December 1968 Denmark
4 October 1968 Finland
16 July 2008 France
18 October 1968 Germany
16 January 1969 Great Britain
4 June 2009 Greece
7 November 1968 Hong Kong
7 February 1969 Ireland
5 October 1968 Italy
17 June 1972 Japan
7 May 1970 Mexico
21 November 1968 Netherlands
7 April 1969 Norway
13 November 1968 Spain
13 January 1969 Sweden
14 February 1970 Turkey
26 June 1968 USA
18 April 1969 Uruguay
Budget $4,300,000
Worldwide Gross $43,050
Production The Mirisch Corporation, Simkoe, Solar Productions
Also known as
The Thomas Crown Affair, Thomas Crown ist nicht zu fassen, Afera Thomasa Crowna, Sociedad para el crimen, A Thomas Crown-ügy, Afacerea Thomas Crown, Afera Tomas Kraun, Äventyraren Thomas Crown, Cazul Thomas Crown, Crown, o Magnífico, El affaire de Thomas Crown, El cas de Thomas Crown, El caso de Thomas Crown, El caso Thomas Crown, Il caso Thomas Crown, Karei naru kake, Kibar Soyguncu, L'affaire Thomas Crown, O Grande Mestre do Crime, Případ Thomase Crowna, Seikkailija Thomas Crown, Sociedad del crímen, Sprawa Thomasa Crowna, The Crown Caper, Thomas Crown, Thomas Crown and Company, Thomas Crown bankrøver, Thomas Crown og Co., Thomas Crown, Esquire, Thomas Crowni afäär, Thomas Crownin tapaus, Tomo Krauno afera, Ypothesis Thomas Crown, Υπόθεση Τόμας Κράουν, Афера Томаса Крауна, Афёра Томаса Крауна, Аферата Томас Краун, 華麗なる賭け, 龍鳳鬥智

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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