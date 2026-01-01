Similar films for Tantsy na kryshe
Skazka o kupecheskoy docheri i tainstvennom tsvetke Fairy Tale, Family
1991, USSR
6.0
Priklyucheniya Toma Soyera i Geklberri Finna Comedy, Adventure, Family
1982, USSR
7.0
Sibirochka Family, Fairy Tale
2003, Russia
0.0
Vitya Glushakov - A Friend of the Apaches Family, Comedy
1983, USSR
7.0
Aybolit-66 Family, Comedy
1966, USSR
7.0
Marfa i eyo shchenki Comedy, Romantic, Family
2005, Russia
0.0
A Little Princess Fairy Tale, Romantic, Family
1997, Russia
7.0
Lilac Ball Sci-Fi, Family, Fantasy
1987, USSR
6.0