Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tantsy na kryshe
6.3
Kinoafisha Films Tantsy na kryshe
6.3

Tantsy na kryshe

, 1985
Tantsy na kryshe
USSR / Family / 18+
Poster of Tantsy na kryshe
6.3

Cast

Grigoriy Kataev
Viktor
Aleksandr Fatyushin
Aleksandr Fatyushin
Boris Pletnyov
Valentina Shendrikova
Anna - maty Viktora
Igor Yasulovich
Igor Yasulovich
otets Viktora
Aleksandra Kolkunova
Sveta
Ilya Klimenkov
Gleb
Yelena Revzina
Irina
Yuriy Chernov
Barmen
Viktor Ivanov
priyatel Gleba
Dmitri Kuzmin
priyatel Gleba
Director Viktor Valkov
Writer Arkadiy Krasilshchikov
Composer Vladimir Davydenko
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 1985
World premiere 29 October 1985
Release date
29 October 1985 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Tantsy na kryshe, Dancing on the Roof, Танцы на крыше

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Tantsy na kryshe

Skazka o kupecheskoy docheri i tainstvennom tsvetke
Skazka o kupecheskoy docheri i tainstvennom tsvetke Fairy Tale, Family
1991, USSR
6.0
Priklyucheniya Toma Soyera i Geklberri Finna
Priklyucheniya Toma Soyera i Geklberri Finna Comedy, Adventure, Family
1982, USSR
7.0
Sibirochka Family, Fairy Tale
2003, Russia
0.0
Vitya Glushakov - A Friend of the Apaches
Vitya Glushakov - A Friend of the Apaches Family, Comedy
1983, USSR
7.0
Aybolit-66
Aybolit-66 Family, Comedy
1966, USSR
7.0
Marfa i eyo shchenki
Marfa i eyo shchenki Comedy, Romantic, Family
2005, Russia
0.0
A Little Princess
A Little Princess Fairy Tale, Romantic, Family
1997, Russia
7.0
Lilac Ball
Lilac Ball Sci-Fi, Family, Fantasy
1987, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more