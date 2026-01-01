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Poster of Vitya Glushakov - A Friend of the Apaches
7.2
Kinoafisha Films Vitya Glushakov - A Friend of the Apaches
7.2

Vitya Glushakov - A Friend of the Apaches

, 1983
Vitya Glushakov, drug Apachey
USSR / Family, Comedy / 18+
Poster of Vitya Glushakov - A Friend of the Apaches
7.2

Cast

Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
dyadya Arkadiy
Andrei Yuritsyn
Vitya Glushakov
Yekaterina Semyonova
Nina Skvortsova
Vladimir Lizunov
Dubina Tom
Roman Dolgov
Kolya Zakharov
Igor Yasulovich
Igor Yasulovich
Pyotr Glushakov
Yevgeniya Sabelnikova
Lyudmila Glushakova
Galina Polskikh
Galina Polskikh
Klavdiya Skvortsova
Mikhail Kokshenov
Mikhail Kokshenov
Aleksey Tomilin
Anna Varpakhovskaya
Dmitri Zhuchkov
Ignat Medvedev
Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
Director Gerald Bezhanov
Writer Anatoly Eyramdzhan, Gerald Bezhanov
Composer Vladimir Rubashevsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1983
World premiere 10 October 1983
Release date
10 October 1983 USSR
Production Gosteleradio USSR, Mosfilm
Also known as
Vitya Glushakov, drug Apachey, Витя Глушаков - друг апачей, Vitya Glushakov - A Friend of the Apaches

Film rating

7.2
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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