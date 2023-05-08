The Little Mermaid

, 2023
The Little Mermaid
USA / Romantic, Adventure, Fantasy / 18+
Synopsis

A young mermaid gives up her life in the sea to love a human prince.

Cast

Halle Bailey
Melissa McCarthy
Jonah Hauer-King
Javier Bardem
Noma Dumezweni
Art Malik
Director Rob Marshal
Writer Ron Clements, John Musker, David Magee, Hans Christian Andersen
Composer Alan Menken
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2023
Online premiere 25 May 2023
World premiere 8 May 2023
Release date
25 May 2023 Argentina
25 May 2023 Australia
25 May 2023 Austria
25 May 2023 Azerbaijan 6+
25 May 2023 Bolivia
25 May 2023 Brazil
26 May 2023 Bulgaria
26 May 2023 Canada
25 May 2023 Chile
26 May 2023 China
25 May 2023 Colombia
25 May 2023 Croatia
25 May 2023 Czechia
25 May 2023 Ecuador
26 May 2023 Finland
24 May 2023 France
25 May 2023 Georgia PG
25 May 2023 Germany
26 May 2023 Great Britain
25 May 2023 Greece K
25 May 2023 Hong Kong
26 May 2023 Iceland Unrated
25 May 2023 Israel
24 May 2023 Italy
9 June 2023 Japan
25 May 2023 Kazakhstan 6+
25 May 2023 Kyrgyzstan
26 May 2023 Latvia (none)
26 May 2023 Lithuania
24 May 2023 Mexico
25 May 2023 Moldova
25 May 2023 Montenegro
24 May 2023 Netherlands 9
26 May 2023 Norway
25 May 2023 Paraguay
25 May 2023 Peru
24 May 2023 Philippines G
26 May 2023 Poland
25 May 2023 Portugal
25 May 2023 Puerto Rico PG
26 May 2023 Romania o.A.
25 May 2023 Serbia
25 May 2023 Singapore
25 May 2023 Slovakia
24 May 2023 South Korea
26 May 2023 Spain
26 May 2023 Sweden 7
24 May 2023 Switzerland
25 May 2023 Taiwan
26 May 2023 Turkey
18 May 2023 UAE
26 May 2023 USA
25 May 2023 Ukraine
25 May 2023 Uruguay
25 May 2023 Uzbekistan
25 May 2023 Venezuela
26 May 2023 Viet Nam
MPAA PG
Budget $355,100,000
Worldwide Gross $569,642,672
Production Walt Disney Pictures, Lucamar Productions, Marc Platt Productions
Also known as
The Little Mermaid, La sirenita, Arielle, die Meerjungfrau, La Petite Sirène, A Pequena Sereia, Mala sirena, Русалочка, A kis hableány, Bat Ha'Yam Ha'Ktana, Den lilla sjöjungfrun, Den lille havfrue, Den lille havfruen, Küçük Deniz Kızı, La sirenetta, Litla Hafmeyjan, Mala morska deklica, Malá morská víla, Malá mořská víla, Mała syrenka, Mazā nāriņa, Mica sirenă, Nàng Tiên Cá, Pieni merenneito, Sonia Dorado, Su pərisi, Suv parisi, Undinėlė, Väike merineitsi, Η μικρή γοργόνα, Малата сирена, Малката русалка, Русалонька, リトル・マーメイド, 小美人魚, 小美人鱼真人版, 小魚仙

112 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2978 In the Romantic genre  352 In the Adventure genre  557 In the Fantasy genre  208 In films of USA  1801 In films of 2023  191

Quotes

Ariel [as she and Eric are about to depart for uncharted waters after their wedding] Thank you for hearing me.
King Triton You shouldn't have had to give up your voice to be heard.
