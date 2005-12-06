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Poster of Memoirs of a Geisha
6.9
Kinoafisha Films Memoirs of a Geisha
6.9

Memoirs of a Geisha

, 2005
Memoirs of a Geisha
USA / Romantic, Drama / 18+
Poster of Memoirs of a Geisha
6.9

Synopsis

Nitta Sayuri reveals how she transcended her fishing-village roots and became one of Japan's most celebrated geisha.

Cast

Ziyi Zhang
Ziyi Zhang
Sayuri
Ken Watanabe
Ken Watanabe
Chairman
Koji Yakusho
Koji Yakusho
Nobu
Michelle Yeoh
Michelle Yeoh
Mameha
Kaori Momoi
Kaori Momoi
Togo Igawa
Tanaka
James Taku Leung
Princess Mako of Akishino
Sakamoto
Cary-Hiroyuki Tagawa
Cary-Hiroyuki Tagawa
Eugenia Yuan
Karl Yune
Tsai Chin
Tsai Chin
Director Rob Marshal
Writer Robin Swicord, Arthur Golden
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 25 minutes
Production year 2005
Online premiere 19 January 2006
World premiere 6 December 2005
Release date
19 January 2006 Russia Парадиз
19 January 2006 Australia
19 January 2006 Belarus
16 December 2005 Canada
28 February 2006 France
18 January 2006 Germany
13 January 2006 Great Britain
12 January 2006 Greece
20 January 2006 Ireland
16 December 2005 Italy
19 January 2006 Kazakhstan
3 February 2006 Mexico
6 April 2006 Netherlands
10 March 2006 Poland
26 January 2006 Portugal
2 February 2006 South Korea
19 January 2006 Spain
25 December 2005 Sweden
6 December 2005 USA
19 January 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $85,000,000
Worldwide Gross $162,242,962
Production Columbia Pictures, Dreamworks Pictures, Spyglass Entertainment
Also known as
Memoirs of a Geisha, Memorias de una geisha, Die Geisha, Geisha, Gejša, Memórias de uma Gueixa, Anamniseis mias geisas, Bir geyşanın anıları, Egy gésa emlékiratai, En geishas memoarer, Geišas atmiņas, Geisha memuaarid, Geishan muistelmat, Geišos išpažintis, Hồi Ức Của Một Geisha, Mémoires d'une geisha, Memorie di una geisha, Memòries d'una geisha, Memoriile unei Gheise, Mit liv som geisha, Sayuri, Sjećanja jedne gejše, Spomini gejse, Wyznania gejszy, Zihronoteyha shel Geisha, Αναμνήσεις μιας γκέισας, Мемоари једне гејше, Мемоарите на една гейша, Мемуари гейші, Мемуары гейши, Мемуары гейшы, 藝伎回憶錄, นางโลม โลกจารึก, サユリ

Film rating

6.9
Rate 17 votes
7.3 IMDb
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Updated 18 December 2023
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soundtrack Memoirs of a Geisha

Quotes

Sayuri Narration The heart dies a slow death. Shedding each hope like leaves, until one day there are none. No hopes. Nothing remains.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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