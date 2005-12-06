ProductionColumbia Pictures, Dreamworks Pictures, Spyglass Entertainment
Also known as
Memoirs of a Geisha, Memorias de una geisha, Die Geisha, Geisha, Gejša, Memórias de uma Gueixa, Anamniseis mias geisas, Bir geyşanın anıları, Egy gésa emlékiratai, En geishas memoarer, Geišas atmiņas, Geisha memuaarid, Geishan muistelmat, Geišos išpažintis, Hồi Ức Của Một Geisha, Mémoires d'une geisha, Memorie di una geisha, Memòries d'una geisha, Memoriile unei Gheise, Mit liv som geisha, Sayuri, Sjećanja jedne gejše, Spomini gejse, Wyznania gejszy, Zihronoteyha shel Geisha, Αναμνήσεις μιας γκέισας, Мемоари једне гејше, Мемоарите на една гейша, Мемуари гейші, Мемуары гейши, Мемуары гейшы, 藝伎回憶錄, นางโลม โลกจารึก, サユリ