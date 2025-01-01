Menu
Y Tu Mamá También Awards

Awards and nominations of Y Tu Mamá También 2001

Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2002 Golden Globes, USA 2002
Best Foreign Film
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Best Screenplay (Original)
Nominee
 Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2001 Venice Film Festival 2001
Best Screenplay
Winner
Best Young Actor or Actress
Winner
Best Young Actor or Actress
Winner
Golden Lion
Nominee
