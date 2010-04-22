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Poster of Na kryshe mira
1.6
Kinoafisha Films Na kryshe mira
1.6

Na kryshe mira

, 2008
Na kryshe mira
Russia / Romantic / 18+
Poster of Na kryshe mira
1.6

Cast

Anatoly Pashinin
Anatoly
Oksana Semenova
Olga Vetrov
Natalya Andreychenko
Natalya Andreychenko
Elena Naumova
Mikhail Porechenkov
Mikhail Porechenkov
Vyacheslav Razbegaev
Vyacheslav Razbegaev
Valeriy Nikolaev
Valeriy Nikolaev
Viktoriya Ayzentir
Vika
Aleksandr Dyachenko
Aleksandr Dyachenko
Dmitriy
Nina Dvorzhetskaya
Nina Dvorzhetskaya
Pomrezh
Aleksandr Feklistov
Aleksandr Feklistov
Precinct
Tatiana Golovanova
Secretary
Boris Khimichev
Theater Director
Director Stanislav Dremov
Writer Stanislav Dremov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2008
World premiere 22 April 2010
Release date
22 April 2010 Russia 16+
22 April 2010 Kazakhstan
22 April 2010 Ukraine
Production Ora-Film
Also known as
Na kryshe mira, На крыше мира

Film rating

1.6
Rate 10 votes
1.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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