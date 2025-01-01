Aleksandr Dyachenko

Menu
Russian
Date of Birth
12 June 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya 7.6
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya (2025)
How Brat 2 Was Shot 7.5
How Brat 2 Was Shot (2000)
Timur i ego komanda 6.8
Timur i ego komanda (2025)

Filmography

Kot uchyonyy
Family, Comedy, Sci-Fi 2027, Russia
Tyuremnyj dnevnik
Tyuremnyj dnevnik
Drama, Thriller 2025, Russia
Alligator
Alligator
Drama, Crime, History 2025, Kazakhstan/Russia
Timur i ego komanda 6.8
Timur i ego komanda Timur i ego komanda
Adventure 2025, Russia
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya 7.6
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
Fairy Tale 2025, Russia
Zagovorennyj
Zagovorennyj
War, Drama 2024, Russia
Zakon tajgi
Zakon tajgi
Detective 2024, Russia
Rvanyj veter
Rvanyj veter
Drama 2024, Russia
V poiskakh prizrakov V poiskakh prizrakov
Thriller 2024, Russia
Svidetel 4.4
Svidetel Svidetel
Drama 2023, Russia
Stiker 6.3
Stiker Stiker
Romantic, Detective 2022, Russia
Zhena oligarha
Zhena oligarha
Comedy 2021, Russia
Dvoynaya lozh
Dvoynaya lozh
Romantic 2018, Russia
Oskolki
Oskolki
Romantic 2018, Russia
Semya manyaka Belyaeva
Semya manyaka Belyaeva
Drama, Detective 2015, Russia
Pozdnie cvety
Pozdnie cvety
Romantic 2015, Russia
Papa dlya Sofii
Papa dlya Sofii
Romantic 2014, Russia
Otpusk letom 5.2
Otpusk letom Otpusk letom
Romantic 2014, Russia
Odin na vseh
Odin na vseh
Drama, Romantic 2013, Russia
Ne zhaleyu, ne zovu, ne plachu
Ne zhaleyu, ne zovu, ne plachu
Drama 2012, Russia
Derevenskaya istoriya
Derevenskaya istoriya
Drama, Romantic 2012, Russia
Demony
Demony
Drama, Crime 2011, Russia
Naslednica
Naslednica
Drama, Romantic 2011, Russia
Brak po zaveschaniyu
Brak po zaveschaniyu
Drama, Romantic 2010, Russia
