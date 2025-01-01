Menu
Aleksandr Dyachenko
Aleksandr Dyachenko
Aleksandr Dyachenko
Date of Birth
12 June 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
7.6
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
(2025)
Tickets
7.5
How Brat 2 Was Shot
(2000)
6.8
Timur i ego komanda
(2025)
Tickets
Kot uchyonyy
Family, Comedy, Sci-Fi
2027, Russia
Tyuremnyj dnevnik
Drama, Thriller
2025, Russia
Alligator
Drama, Crime, History
2025, Kazakhstan/Russia
6.8
Timur i ego komanda
Timur i ego komanda
Adventure
2025, Russia
7.6
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya
Fairy Tale
2025, Russia
Zagovorennyj
War, Drama
2024, Russia
Zakon tajgi
Detective
2024, Russia
Rvanyj veter
Drama
2024, Russia
V poiskakh prizrakov
V poiskakh prizrakov
Thriller
2024, Russia
4.4
Svidetel
Svidetel
Drama
2023, Russia
6.3
Stiker
Stiker
Romantic, Detective
2022, Russia
Zhena oligarha
Comedy
2021, Russia
Dvoynaya lozh
Romantic
2018, Russia
Oskolki
Romantic
2018, Russia
Semya manyaka Belyaeva
Drama, Detective
2015, Russia
Pozdnie cvety
Romantic
2015, Russia
Papa dlya Sofii
Romantic
2014, Russia
5.2
Otpusk letom
Otpusk letom
Romantic
2014, Russia
Odin na vseh
Drama, Romantic
2013, Russia
Ne zhaleyu, ne zovu, ne plachu
Drama
2012, Russia
Derevenskaya istoriya
Drama, Romantic
2012, Russia
Demony
Drama, Crime
2011, Russia
Naslednica
Drama, Romantic
2011, Russia
Brak po zaveschaniyu
Drama, Romantic
2010, Russia
