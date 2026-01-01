Menu
Poster of Yesterday, Today and Tomorrow
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.2
Rate
3 posters
Tickets from 1000 ₽
Kinoafisha Films Yesterday, Today and Tomorrow

Yesterday, Today and Tomorrow

Ieri, oggi, domani
Tickets from 1000 ₽

Synopsis

Three tales of very different women using their sexuality as a means to getting what they want.

Yesterday, Today and Tomorrow - trailer in russian
Yesterday, Today and Tomorrow  trailer in russian
Country France / Italy
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1963
World premiere 21 December 1963
Release date
1 January 2026 Russia Иллюзион Кино
19 August 1964 Germany
21 December 1963 Italy
17 March 1964 USA
3 July 1967 USSR
Worldwide Gross $37,898
Production Compagnia Cinematografica Champion, Les Films Concordia
Also known as
Ieri, oggi, domani, Yesterday, Today and Tomorrow, Ayer, hoy y mañana, Ieri oggi domani, Gisteren, vandaag en morgen, I går, i dag og i morgen, I går, i dag, i morgon, Ontem, Hoje e Amanhã, Ahir, avui i demà, Dün, bugün, yarın, Eilen, tänään, huomenna, Gestern, heute und morgen, Gushin, Dges, Khval, Hier, aujourd'hui et demain, Hôm Qua, Hôm Nay và Ngày Mai, Hthes, simera, avrio, I går, i dag och i morgon, Ieri, azi, maine, Juče, danas i sutra, Jučer, danas, sutra, Kinô, kyô, ashita, Tegnap, ma, holnap, Vakar, šiandien, rytoj, Včera, dnes a zajtra, Včera, dnes a zítra, Wczoraj, dziś, jutro, Χθες, σήμερα, αύριο, Вчера, днес, утре, Вчера, сегодня, завтра, Вчора, сьогодні, завтра, 사랑의 변주곡, 昨日・今日・明日, 昨日今日明日
Director
Vittorio De Sica
Vittorio De Sica
Cast
Sophia Loren
Sophia Loren
Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
Aldo Giuffrè
Agostino Salvietti
Cast and Crew
Similar films for Yesterday, Today and Tomorrow
Marriage Italian-Style 7.2
Marriage Italian-Style (1964)
The Voyage 5.7
The Voyage (1974)
Sunflower 7.4
Sunflower (1970)
Miracle in Milan 7.7
Miracle in Milan (1951)
Divorce, Italian Style 7.7
Divorce, Italian Style (1961)
A Special Day 7.2
A Special Day (1977)
Arabesque 6.5
Arabesque (1966)
It Started in Naples 6.3
It Started in Naples (1960)
Two Women 7.7
Two Women (1960)
Under the Olive Tree 6.8
Under the Olive Tree (1950)
Shoeshine 8.0
Shoeshine (1946)
Maddalena... zero in condotta 6.4
Maddalena... zero in condotta (1940)

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Carmine Sbaratti The people of Forcella are out of this world. They've risen up in a gesture of solidarity!
Verace's sister I must say, it almost makes you forget how filthy and ignorant they are.
Film Trailers All trailers
Yesterday, Today and Tomorrow - trailer in russian
Yesterday, Today and Tomorrow Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Yesterday, Today and Tomorrow
Stills

«Yesterday, Today and Tomorrow» now playing

