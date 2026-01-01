Menu
Poster of Doctor, Beware
1 poster
Kinoafisha Films Doctor, Beware

Doctor, Beware

Teresa Venerdì 18+
Country Italy
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1941
World premiere 1 January 1941
Release date
1 January 1941 Italy
Production Alleanza Cinematografica Italiana (A.C.I.), Europa Film
Also known as
Teresa Venerdì, Mademoiselle Vendredi, Verliebte Unschuld, Doctor, Beware, Il gallo della checca, Juffrouw Vrijdag, L'innocente amoureuse, Nacida en viernes, Péntek Rézi, Teresa Venerdi, Tereza Venerdi, Uma Rapariga às Direitas, Verliefde onschuld, Тереза Венерди, Тереза-Пятница
Director
Vittorio De Sica
Vittorio De Sica
Cast
Vittorio De Sica
Vittorio De Sica
Adriana Benetti
Irasema Dilián
Anna Magnani
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
