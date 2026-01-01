Doctor, Beware
Teresa Venerdì
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Italy
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1941
World premiere
1 January 1941
Production
Alleanza Cinematografica Italiana (A.C.I.), Europa Film
Also known as
Teresa Venerdì, Mademoiselle Vendredi, Verliebte Unschuld, Doctor, Beware, Il gallo della checca, Juffrouw Vrijdag, L'innocente amoureuse, Nacida en viernes, Péntek Rézi, Teresa Venerdi, Tereza Venerdi, Uma Rapariga às Direitas, Verliefde onschuld, Тереза Венерди, Тереза-Пятница