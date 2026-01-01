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Poster of Black and White Magic
7.3
Kinoafisha Films Black and White Magic
7.3

Black and White Magic

, 1983
Magiya chyornaya i belaya
USSR / Comedy / 18+
Poster of Black and White Magic
7.3

Cast

Pavel Plisov
Seva Kukhtin
Anton Granat
Vitya Yelkov
Alexander Lenkov
Alexander Lenkov
Valentin Dmitriyevich
Marianna Kazennaya
Zoyka Furticheva
Lyubov Malinovskaya
Rita Ivanova
Elvira Sabonite
Denis Lyovin
Vasya Simakin
Aleksandr Sukhanov
Rafik Nizamov
Natalya Popova
Natalya Popova
Lidochka
Andrei Puzanov
Brandya
Yuri Aroyan
Torgovets pomidorami
Director Naum Birman
Writer Valeriy Priyomykhov, Yuriy Entin
Composer Aleksandr Zhurbin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1983
World premiere 6 June 1983
Release date
6 June 1983 Russia 6+
10 October 1983 USA
Production Lenfilm Studio
Also known as
Magiya chyornaya i belaya, Магия чёрная и белая, Black and White Magic, Cerná a bílá magie

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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