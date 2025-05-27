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Poster of Seraya sheyka
7.6
Kinoafisha Films Seraya sheyka
7.6

Seraya sheyka

, 1948
Seraya sheyka
USSR / Animation / 18+
Poster of Seraya sheyka
7.6

Cast

Viktoriya Ivanova
Valentina Petrovna Telegina
Vladimir Popov
Fyodor Kurikhin
Narrator
Lidiya Kazmina
The Fox
Vera Yenyutina
The Gray Neck
Director Leonid Amalrik, Vladimir Polkovnikov
Writer Georgiy Beryozko, Dmitriy Mamin-Sibiryak
Composer Yuriy Nikolskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 19 minutes
Production year 1948
World premiere 1 January 1948
Release date
1 January 1948 Russia 6+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Seraya sheyka, Grey Neck, Серая шейка, Das verlassene Entlein, Hallkael, Izgubljeno pače, Little Gray Neck, Szara szyjka, Сіра шийка, seraya.sheika, Sweats Sheiks

Cartoon rating

7.6
Rate 23 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  767 In the Animation genre  133 In films of USSR  86 In films of 1948  6
Updated 27 May 2025
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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