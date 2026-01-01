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Poster of Film Film Film
8.0
Kinoafisha Films Film Film Film
8.0

Film Film Film

, 1968
Film Film Film
USSR / Comedy, Animation, Short / 18+
Poster of Film Film Film
8.0

Cast

Aleksey Polevoy
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Buster Keaton
Buster Keaton
Sophia Loren
Sophia Loren
Director Fyodor Khitruk
Writer Vladimir Golovanov, Vladimir Golovanov, Fyodor Khitruk
Composer Evgeniy Krylatov, Aleksandr Zatsepin
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 20 minutes
Production year 1968
World premiere 1 January 1968
Release date
1 January 1968 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
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Cartoon rating

8.0
Rate 10 votes
7.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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