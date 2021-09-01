Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Salt for Svanetia
7.6
Kinoafisha Films Salt for Svanetia
7.6

Salt for Svanetia

, 1930
Salt for Svanetia
USSR / Documentary / 18+
Poster of Salt for Svanetia
7.6
Director Mikhail Kalatozov
Writer Sergey Tretyakov
Composer Zoran Borisavljevic, Masha Khotimsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 55 minutes
Production year 1930
Online premiere 18 October 2020
World premiere 24 May 1930
Release date
24 May 2021 France
24 May 1930 USSR
Production Georgian-Film, Filmmuseum München
Also known as
Jim Shvante (marili svanets), Sal para Svanetia, Das Salz Swanetiens, Salt for Svanetia, Соль Сванетии, Dzim Svante (Sol' Svanetii), Il sale della Svanezia, Jim Shvante (Salt for Svaneti), Le Sel de Svanétie, Marili Svanets, Salt åt Svanetien, Sl Dia Svaneta, Sol dlya Svanetiya, Sol Svanetii, Sól Swanetii, The Salt of Svanetia, Αλάτι για τη Σβανέτια, スヴァネティの塩

Film rating

7.6
Rate 12 votes
7.5 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Salt for Svanetia

Fallen Leaves
Fallen Leaves Comedy, Drama
2023, Finland / Germany
7.0
Mimino
Mimino Comedy
1978, USSR
7.0
Letter Never Sent
Letter Never Sent Drama
1959, USSR
7.0
Canal
Canal War, Drama
1957, Poland
7.0
The Cranes Are Flying
The Cranes Are Flying Romantic, War, Drama
1957, USSR
7.0
True Friends
True Friends Comedy, Romantic
1954, USSR
7.0
Nepobedimye
Nepobedimye Drama
1942, USSR
6.0
Valery Chkalov
Valery Chkalov Drama, War
1941, USSR
7.0
Alexander Nevsky
Alexander Nevsky Biography, History, War
1938, USSR
7.0
Lursmani cheqmashi
Lursmani cheqmashi Comedy
1931, USSR
7.0
Menschen am Sonntag
Menschen am Sonntag Romantic, Comedy, Drama
1930, Germany
7.0
Chemi bebia
Chemi bebia Comedy, Drama
1929, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more