Similar films for Salt for Svanetia
Fallen Leaves Comedy, Drama
2023, Finland / Germany
7.0
Mimino Comedy
1978, USSR
7.0
Letter Never Sent Drama
1959, USSR
7.0
Canal War, Drama
1957, Poland
7.0
The Cranes Are Flying Romantic, War, Drama
1957, USSR
7.0
True Friends Comedy, Romantic
1954, USSR
7.0
Nepobedimye Drama
1942, USSR
6.0
Valery Chkalov Drama, War
1941, USSR
7.0
Alexander Nevsky Biography, History, War
1938, USSR
7.0
Lursmani cheqmashi Comedy
1931, USSR
7.0
Menschen am Sonntag Romantic, Comedy, Drama
1930, Germany
7.0
Chemi bebia Comedy, Drama
1929, USSR
7.0