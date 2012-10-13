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Poster of L'elisir d'amore
8.9
Kinoafisha Films L'elisir d'amore
8.9

L'elisir d'amore

, 2012
L'elisir d'amore
USA / Opera / 18+
Poster of L'elisir d'amore
8.9

Cast

Anna Netrebko
Anna Netrebko
Adina
Mariusz Kwiecień
Sergeant Belcore
Ambrogio Maestri
Doctor Dulcamara
Matthew Polenzani
Nemorino
Maurizio Benini
Self - Conducted by
Deborah Voigt
Self - Host
Anne-Carolyn Bird
Giannetta
Robert Morrison
Self - Recitative Accompanist
Metropolitan Opera Orchestra
Themselves - Orchestra
Metropolitan Opera Chorus
Chorus
Director Bartlett Sher, Gary Halvorson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 54 minutes
Production year 2012
World premiere 13 October 2012
Release date
13 October 2012 USA
Production The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Also known as
Donizetti: L'elisir d'amore, Great Performances at the Met: L’Elisir d’Amore, The Met: Live in HD - L’Elisir d’Amore, The Metropolitan Opera HD Live: L'elisir d'amore

Film rating

8.9
Rate 10 votes
8.9 IMDb
Updated 5 February 2025
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