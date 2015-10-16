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Poster of Verdi: Otello
7.9
Kinoafisha Films Verdi: Otello
7.9

Verdi: Otello

, 2015
Verdi: Otello
USA / Opera / 18+
Poster of Verdi: Otello
7.9

Cast

Sonya Yoncheva
Desdemona
Željko Lučić
Iago
Günther Groissböck
Dimitri Pittas
Cassio
Aleksandrs Antonenko
Otello
Yannick Nézet-Séguin
Self - Conductor
Eric Owens
Self - Host
Jeffrey Mattsey
Montano
Chad Shelton
Roderigo
Jennifer Johnson Cano
Emilia
Tyler Duncan
A herald
Director Bartlett Sher
Writer Arrigo Boito, William Shakespeare
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 57 minutes
Production year 2015
World premiere 16 October 2015
Release date
16 October 2015 USA PG-13
Production The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Also known as
Verdi: Otello, The Metropolitan Opera: Otello, Metropolitan Opera: Live in HD — Otello

Film rating

7.9
Rate 12 votes
7.6 IMDb
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