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Poster of Roméo et Juliette
6.7
Kinoafisha Films Roméo et Juliette
6.7

Roméo et Juliette

, 2011
Roméo et Juliette
Austria, Germany / Opera / 18+
Poster of Roméo et Juliette
6.7

Cast

Nino Machaidze
Juliette
Rolando Villazón
Roméo
Mikhail Petrenko
Frère Laurent
Russell Braun
Mercutio
Cora Burggraaf
Stéphano
Falk Struckmann
Le Comte Capulet
Juan Francisco Gatell
Tybalt
Mozarteumorchester Salzburg
Themselves - Orchestra
Yannick Nézet-Séguin
Self - Conductor
Susanne Resmark
Gertrude
Director Bartlett Sher, Brian Large
Writer Jules Barbier, Michel Carré, William Shakespeare
Cast and Crew

Film details

Country Austria / Germany
Runtime 2 hours 45 minutes
Production year 2011
World premiere 20 January 2008
Release date
20 January 2008 Austria PG
Production Österreichischer Rundfunk (ORF), Unitel Classica, Salzburger Festspiele
Also known as
Roméo et Juliette, Charles Gounod: Roméo et Juliette

Film rating

6.7
Rate 10 votes
8.2 IMDb
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