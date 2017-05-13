Similar films for Die Rosenkavalier
Eurydice Opera
2021, USA
7.0
Idomeneo Opera
2017, USA
8.0
Samson et Delila Opera
2018, USA
7.0
Metropolitan Opera: L’Elisir d’Amore Opera
2018, USA
7.0
Les pêcheurs de perles Opera
2016, USA
8.0
L'elisir d'amore Opera
2012, USA
8.0
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte Opera
2014, USA
7.0
Les Contes d'Hoffmann Opera
2013, France
0.0
Don Giovanni Opera
2011, Italy
6.0
Don Carlo Opera
2017, France
7.0
Capriccio Opera
2013, Austria
0.0
Roberto Devereux Opera
2016, USA
8.0