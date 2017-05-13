Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Die Rosenkavalier
8.0
Kinoafisha Films Die Rosenkavalier
8.0

Die Rosenkavalier

, 2017
Die Rosenkavalier
USA / Opera / 18+
Poster of Die Rosenkavalier
8.0

Cast

Renée Fleming
Marschallin
Elīna Garanča
Octavian
Erin Morley
Markus Brück
Günther Groissböck
Baron Ochs auf Lerchenau
Matthew Polenzani
A Italian singer
Sebastian Weigle
Self - Conductor
Billy Conahan
Mohammed, attendant to the Marschallin
Scott Scully
The Marschallin's major-domo
Marco Antonio Jordão
Lackeys
Ross Benoliel
Lackeys
Daniel Clark Smith
Lackeys
Director Robert Carsen
Writer Hugo von Hofmannsthal
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 4 hours 12 minutes
Production year 2017
World premiere 13 May 2017
Release date
13 May 2017 USA
Production The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Also known as
R. Strauss: Der Rosenkavalier, The Metropolitan Opera: Der Rosenkavalier, Der Rosenkavalier (R. Strauss), Roosikavaler, The Met: Live in HD — Der Rosenkavalier, Met Opera Live: Der Rosenkavalier

Film rating

8.0
Rate 14 votes
8 IMDb
Updated 5 February 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Die Rosenkavalier

Eurydice
Eurydice Opera
2021, USA
7.0
Idomeneo
Idomeneo Opera
2017, USA
8.0
Samson et Delila
Samson et Delila Opera
2018, USA
7.0
Metropolitan Opera: L’Elisir d’Amore
Metropolitan Opera: L’Elisir d’Amore Opera
2018, USA
7.0
Les pêcheurs de perles
Les pêcheurs de perles Opera
2016, USA
8.0
L'elisir d'amore
L'elisir d'amore Opera
2012, USA
8.0
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte Opera
2014, USA
7.0
Les Contes d'Hoffmann
Les Contes d'Hoffmann Opera
2013, France
0.0
Don Giovanni
Don Giovanni Opera
2011, Italy
6.0
Don Carlo
Don Carlo Opera
2017, France
7.0
Capriccio
Capriccio Opera
2013, Austria
0.0
Roberto Devereux
Roberto Devereux Opera
2016, USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more