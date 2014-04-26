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Poster of The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
7.9
Kinoafisha Films The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
7.9

The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte

, 2014
The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
USA / Opera / 18+
Poster of The Metropolitan Opera: Cosi Fan Tutte
7.9

Cast

Susanna Phillips
Fiodiligi
Isabel Leonard
Dorabella
Matthew Polenzani
Ferrando
Danielle de Niese
Despina
James Levine
Self - Conductor
Renée Fleming
Self - Host
Rodion Pogossov
Guglielmo
Maurizio Muraro
Alfonso
David Heiss
Self - Cello Continuo
Howard Watkins
Self - Harpsichord Continuo
Director Lesley Koenig, Gary Halvorson
Writer Lorenzo da Ponte
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 4 hours 5 minutes
Production year 2014
Online premiere 31 July 2014
World premiere 26 April 2014
Release date
26 April 2014 USA
Also known as
Mozart: Così fan tutte, The Met: Live in HD - Così fan tutte, Great Performances at the Met: Così fan tutte, Met Opera Live in HD- Cosi fan tutte

Film rating

7.9
Rate 14 votes
7.8 IMDb
Updated 25 February 2025
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