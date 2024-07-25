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Poster of Eugene Onegin
8.1
Kinoafisha Films Eugene Onegin
8.1

Eugene Onegin

, 2017
Eugene Onegin
USA / Opera / 18+
Poster of Eugene Onegin
8.1

Cast

Anna Netrebko
Anna Netrebko
Tatiana
Dmitry Khvorostovsky
Yelena Maksimova
Alexey Dolgov
Lenski
Stefan Kocán
Robin Ticciati
Self - Conductor
Renée Fleming
Self - Host
Elena Maximova
Olga
Elena Zaremba
Madame Larina, Tatiana's mother
Larissa Diadkova
Filippyevna, Tatiana's nurse
David Lowe
Offstage voice
Peter Mattei
Onegin
Director Deborah Warner, Gary Halvorson
Writer Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Konstantin Shilovsky, Aleksandr Pushkin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 37 minutes
Production year 2017
Also known as
Tchaikovsky: Eugene Onegin

Film rating

8.1
Rate 10 votes
8.1 IMDb
Updated 25 July 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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