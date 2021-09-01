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Kinoafisha Films 23.59

23.59

, 2016
Russia / Drama / 18+

Cast

Nikita Elenev
Nikita Elenev
Yana Sekste
Yana Sekste
Ekaterina Lvovna Doerova
Artyom Bystrov
Artyom Bystrov
Nikita Efremov
Nikita Efremov
Artyom Volobuyev
Artyom Volobuyev
Director Gleb Cherepanov, Denis Kataev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2016

Film rating

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Best Russian Films 
Updated 1 September 2021
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