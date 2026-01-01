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Nikita Efremov
Nikita Efremov
Kinoafisha
Persons
Nikita Efremov
Nikita Efremov
Nikita Efremov
Date of Birth
30 May 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Thriller hero
Popular Films
7.8
Tetris
(2023)
7.7
Nulevoy pacient
(2022)
7.6
Offlayn
(2022)
Filmography
Veselchak U
Fantasy, Family
2027, Russia
Watch trailer
1001 noch
Adventure
2027, Russia
My iz komiksa
2027, Russia
Gospozha udacha
2027, Russia
V «Hogvarts» ya ne popal
Documentary
2026, Russia
Malvina
Malvina
Comedy, Fantasy, Romantic
2026, Russia
Noveyshie priklyucheniya Petrova i Vasechkina v gorah Kavkaza
Family
2026, Russia
6.6
Mezhdu nami himiya
Drama, Comedy
2025, Russia
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