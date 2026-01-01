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Nikita Efremov
Nikita Efremov Nikita Efremov
Kinoafisha Persons Nikita Efremov

Nikita Efremov

Nikita Efremov

Date of Birth
30 May 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero

Popular Films

Tetris 7.8
Tetris (2023)
Nulevoy pacient 7.7
Nulevoy pacient (2022)
Offlayn 7.6
Offlayn (2022)

Filmography

Veselchak U
Veselchak U
Fantasy, Family 2027, Russia
Watch trailer
1001 noch
Adventure 2027, Russia
My iz komiksa
2027, Russia
Gospozha udacha
2027, Russia
V «Hogvarts» ya ne popal
V «Hogvarts» ya ne popal
Documentary 2026, Russia
Malvina Malvina
Comedy, Fantasy, Romantic 2026, Russia
Noveyshie priklyucheniya Petrova i Vasechkina v gorah Kavkaza
Family 2026, Russia
Mezhdu nami himiya 6.6
Mezhdu nami himiya
Drama, Comedy 2025, Russia
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