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Kinoafisha Films Komandir Polyarnoy zvezdy

Komandir Polyarnoy zvezdy

, 2016
Russia / Drama / 18+

Cast

Nikita Efremov
Nikita Efremov
Dana Abyzova
Dana Abyzova
Leonid Bichevin
Leonid Bichevin
Valeriy Barinov
Valeriy Barinov
Aleksandr Samoylenko
Aleksandr Samoylenko
Director Vladimir Kott, Andrei Borissov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 0 minute
Production year 2016
World premiere 3 November 2016
Release date
3 November 2016 Russia КароПрокат
3 November 2016 Kazakhstan
3 November 2016 Ukraine

Film rating

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Best Russian Films 
Updated 12 November 2020
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