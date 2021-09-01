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Poster of Directed by Andrei Tarkovsky
7.8
Kinoafisha Films Directed by Andrei Tarkovsky
7.8

Directed by Andrei Tarkovsky

, 1988
Regi Andrej Tarkovskij
Sweden / Documentary / 18+
Poster of Directed by Andrei Tarkovsky
7.8

Synopsis

Documentary on the making of "The Sacrifice."

Cast

Brian Cox
Brian Cox
Self - Voiceover
Erland Josephson
Self - Narrator
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
Self
Larisa Tarkovskaya
Self
Sven Nykvist
Self
Susan Fleetwood
Self
Director Michal Leszczylowski
Writer Michal Leszczylowski
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1988
World premiere 23 September 1988
Release date
23 September 1988 Sweden
Worldwide Gross $25,091
Production Svenska Filminstitutet (SFI)
Also known as
Regi Andrej Tarkovskij, A film poétája - Andrej Tarkovszkij rendez, Andrei Tarkovsky: the Genious, the Man, the Legend, Directed by Andrei Tarkovsky, Director: Andrej Tarkovsky, Dirigido por Tarkovski, Regie: Andrej Tarkowski, Reżyseria: Andriej Tarkowski, Σκηνοθεσία Αντρέι Ταρκόφσκι, Режиссер: Андрей Тарковский, Режисьорът Андрей Тарковски

Film rating

7.8
Rate 11 votes
7.7 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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