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Poster of Une journée d'Andrei Arsenevitch
7.9
Kinoafisha Films Une journée d'Andrei Arsenevitch
7.9

Une journée d'Andrei Arsenevitch

, 2000
Une journee d`Andrei Arsenevitch
France / Documentary / 18+
Poster of Une journée d'Andrei Arsenevitch
7.9

Cast

Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
Self
Marina Vlady
Marina Vlady
Self - Narrator
Eva Mattes
Self - Narrator
Eva Mattes
Self - Narrator
Alexandra Stewart
Self - Narrator
Alexandra Stewart
Self - Narrator
Michal Leszczylowski
Self - Editor of 'Offret'
Valérie Mairesse
Self - Actress in 'Offret'
Chris Marker
Self
Chris Marker
Self
Sven Nykvist
Self - Cinematographer of 'Offret'
Larisa Tarkovskaya
Self
Director Chris Marker
Writer Chris Marker
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 56 minutes
Production year 2000
World premiere 15 May 1999
Release date
15 May 1999 France
Worldwide Gross $25,257
Production Audiovisuel Multimedia International Production (AMIP), La Sept-Arte, Institut National de l'Audiovisuel (INA)
Also known as
Une journée d'Andrei Arsenevitch, Cinéma, de notre temps: Une journee d'Andrei Arsenevitch, Ein Tag im Leben des Andrej Arsenewitsch, One Day in the Life of Andrei Arsenevitch, Μια ημέρα του Αντρέι Αρσένεβιτς, Один день из жизни Андрея Арсеньевича, アンドレイ・アルセニエヴィッチの1日, Cinéma, de notre temps : Une journée d'Andrei Arsenevitch, Une journée d'Andreï Arsenevitch

Film rating

7.9
Rate 14 votes
7.8 IMDb
Updated 1 September 2021
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