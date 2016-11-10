Menu
Рейтинги
5.7 IMDb Rating: 5.7
3 posters
Kinoafisha Films Rules Don't Apply

Rules Don't Apply

Rules Don't Apply 18+
Synopsis

The unconventional love story of an aspiring actress, her determined driver, and their boss, eccentric billionaire Howard Hughes.
Rules Don't Apply - trailer
Rules Don't Apply  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2016
Online premiere 30 March 2017
World premiere 10 November 2016
Release date
10 November 2016 Russia Двадцатый Век Фокс 12+
12 April 2017 France
4 May 2017 Germany
21 April 2017 Great Britain
27 April 2017 Italy
10 November 2016 Kazakhstan
23 March 2017 Portugal
28 April 2017 Spain
23 November 2016 USA
10 November 2016 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $3,885,342
Production New Regency Productions, RatPac Entertainment, Worldview Entertainment
Also known as
Rules Don't Apply, La excepción a la regla, Exceção à Regra, Kivétel és szabály, L'eccezione alla regola, L'exception à la règle, Netaikomos taisyklės, Pravila ne važe, Pravila ne veljajo, Reeglid ei kehti, Regeln spielen keine Rolle, Regras Não Se Aplicam, Regulile nu se aplica, Tình Trường Khói Lửa, Zasady nie obowiązują, Η εξαίρεση στον κανόνα, Вне правил, Правила не застосовуються, Правилата не важат, ハリウッド・スキャンダル, 愛情大玩家, 打破陳規
Director
Warren Beatty
Warren Beatty
Cast
Lily Collins
Lily Collins
Haley Bennett
Haley Bennett
Alden Ehrenreich
Alden Ehrenreich
Taissa Farmiga
Taissa Farmiga
Matthew Broderick
Matthew Broderick
Cast and Crew
Film rating

5.7
Rate 11 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Trailers All trailers
Rules Don't Apply - trailer
Rules Don't Apply Trailer
Rules Don't Apply - trailer 2
Rules Don't Apply Trailer 2
Stills
