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6.8
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Svideteli
6.8
Svideteli
, 2018
Svideteli
Russia / Drama, War / 18+
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6.8
Svideteli
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Cast
Oksana Fandera
'Skripka' - Rozanna
Vladimir Koshevoy
'Skripka' - Leo
Filipp Yankovskiy
'Brut' - Khorst
Lenn Kudrjawizki
'Skripka' - Leon
Mikhail Gorevoy
'Skripka' - Richard
Maria Zykova
Vyacheslav Chepurchenko
Kurt
Masha Cima
'Skripka' - Rakhil
Anna Churina
'Brut' - Klara
Sergey Agafonov
'Skripka' - Ofitser SS
Sergey Agafonov
'Skripka' - Ofitser SS
Aleksandr Bokovets
'Tufelki' - Muzhchina
Director
Konstantin Fam
Writer
Konstantin Fam
Composer
Egor Romanenko
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2018
World premiere
17 June 2018
Release date
26 July 2018
Russia
Russian Film Group
12+
Worldwide Gross
$29,990
Production
Ark Pictures, Russian Film Group
Also known as
Svideteli, Witnesses, Tunnistajad, Свидетели
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Film rating
6.8
Rate
15
votes
6.3
IMDb
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