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Poster of Svideteli
6.8
Svideteli - Trailer 2
Kinoafisha Films Svideteli
6.8

Svideteli

, 2018
Svideteli
Russia / Drama, War / 18+
Trailers
Poster of Svideteli
6.8
Svideteli - Trailer 2
Svideteli  Trailer 2

Cast

Oksana Fandera
Oksana Fandera
'Skripka' - Rozanna
Vladimir Koshevoy
Vladimir Koshevoy
'Skripka' - Leo
Filipp Yankovskiy
Filipp Yankovskiy
'Brut' - Khorst
Lenn Kudrjawizki
Lenn Kudrjawizki
'Skripka' - Leon
Mikhail Gorevoy
Mikhail Gorevoy
'Skripka' - Richard
Maria Zykova
Maria Zykova
Vyacheslav Chepurchenko
Vyacheslav Chepurchenko
Kurt
Masha Cima
Masha Cima
'Skripka' - Rakhil
Anna Churina
Anna Churina
'Brut' - Klara
Sergey Agafonov
'Skripka' - Ofitser SS
Sergey Agafonov
Sergey Agafonov
'Skripka' - Ofitser SS
Aleksandr Bokovets
'Tufelki' - Muzhchina
Director Konstantin Fam
Writer Konstantin Fam
Composer Egor Romanenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2018
World premiere 17 June 2018
Release date
26 July 2018 Russia Russian Film Group 12+
Worldwide Gross $29,990
Production Ark Pictures, Russian Film Group
Also known as
Svideteli, Witnesses, Tunnistajad, Свидетели

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.3 IMDb
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